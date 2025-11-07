Luces led adaptativas: cuidando al peatón

Las luces LED adaptativas se están aplicando en los autos para mejorar la seguridad vial y proteger a peatones y conductores. Su tecnología ajusta automáticamente la intensidad y dirección del haz de luz según el tráfico y las condiciones del entorno, evitando el deslumbramiento a otros vehículos y aumentando la visibilidad en curvas o zonas oscuras. También poseen sensores que detectan peatones y enfocan la luz para alertar al conductor sin afectar a los demás. Además, consumen menos energía y tienen mayor durabilidad.