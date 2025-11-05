Libertad en Venezuela: la novela interminable

Desde los resultados catastróficos para el régimen en las elecciones del 28 de julio de 2024, que fue una de las acciones más destacadas de la oposición en su cruzada por devolver la democracia y el progreso al país sudamericano, hemos visto pocas acciones de tal magnitud que lleven al tan anhelado resultado.

Desde hace meses, el caribe se encuentra militarizado con la excusa de un operativo antidrogas, pero que más parece un asedio al estilo medieval que una verdadera ofensiva dispuesta a darle un volantazo certero a la situación, tal como sucedió en el Panamá de 1989.

Mientras el régimen se regodea en programas televisivos rancios tratando de ocultar el terror y los venezolanos mayores de edad se prestan al circo con tal de obtener un poco más de comida, las redes se inundan de videos sensacionalistas a la espera de que ese tan esperado movimiento final llegue, mientras la oposición pide esperar más y la esperanza se convierte en incertidumbre y una resignación desmoralizada. ¿Será que veremos la llegada del gran día?