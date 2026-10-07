La tecnología como testigo

Una cámara puede guardar recuerdos, pero también convertirse en testigo de momentos que nadie quisiera ver. El 7 de octubre de 2023, durante los ataques de Hamás en Israel, cámaras, teléfonos y dispositivos como las GoPro registraron parte de lo ocurrido. Esas imágenes se convirtieron en un registro de uno de los días más dolorosos para ese país. El caso muestra cómo la tecnología puede conservar evidencias y dejar constancia de hechos que marcan la historia, incluso cuando aquello que documenta resulta difícil de observar.