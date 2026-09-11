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La salud entra en otra era

La salud entra en otra era
Evelyn González
11 de septiembre de 2026

Para muchas personas, hablar de salud también significa pensar en tiempo, traslados y esperas. Por eso, cuando la tecnología empieza a ofrecer nuevas formas de atendernos, vale la pena mirar todo lo que puede aportar. La telemedicina y la inteligencia artificial abren posibilidades interesantes para agilizar consultas, apoyar diagnósticos y facilitar el acceso a la atención médica. Lo más valioso, desde mi perspectiva, es pensar en estos avances aplicados de forma responsable: menos barreras, procesos más ágiles y nuevas herramientas para médicos y pacientes.

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