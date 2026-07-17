La nueva era del delivery

Las apps de delivery podrían entrar en una nueva etapa tras la unión entre Uber y Delivery Hero. Esta fusión tecnológica busca integrar plataformas, datos y sistemas logísticos para ofrecer servicios más rápidos y eficientes. Sin embargo, el verdadero impacto dependerá de cómo estas herramientas mejoren la experiencia del usuario. La innovación no debe medirse solo por el tamaño que alcance una compañía, sino por su capacidad de traducirse en beneficios reales para los usuarios: servicios más accesibles, eficientes y adaptados a sus necesidades.