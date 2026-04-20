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La IA sugiere poses fotográficas según el entorno

La IA sugiere poses fotográficas según el entorno
Evelyn González
20 de abril de 2026

La próxima vez que te tomes una foto, tal vez no seas tú quien decida cómo salir. En el día a día digital, donde cada imagen compite por atención en redes sociales, la IA empieza a dictar posturas, encuadres y hasta expresiones; incluso ya existe tecnología que te sugiere cómo posar según el lugar en el que estás, leyendo el entorno en segundos.

Así, la fotografía deja de ser espontánea y se vuelve una experiencia guiada, optimizada en tiempo real, planteando una pregunta inevitable: ¿seguimos mostrando quiénes somos o lo que el algoritmo considera perfecto?

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Panamá
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