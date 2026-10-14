La IA no reemplaza el apoyo humano

Cuando una persona se siente triste, preocupada o sola, hablar con la inteligencia artificial puede parecer una forma fácil de desahogarse. Sin embargo, aunque la IA puede escuchar y responder, no siempre ofrece la orientación que alguien necesita y puede reforzar pensamientos negativos. Por eso, es importante recordar que una conversación en pantalla no sustituye el apoyo de un profesional de salud mental. Si el malestar continúa, hablar con un psicólogo puede ayudar a comprender lo que ocurre y encontrar apoyo emocional oportuno.