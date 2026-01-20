La IA gratuita empieza a pagar su precio

Si alguna vez se pensó que ChatGPT permanecería ajeno a la publicidad, esa idea empieza a desdibujarse.

OpenAI confirmó que probará anuncios en la versión gratuita de la plataforma en Estados Unidos, mientras los planes de pago seguirán sin interrupciones, al menos por ahora.

La medida responde al alto costo de desarrollar inteligencia artificial avanzada y evoca decisiones similares tomadas por otras plataformas digitales.

Más allá del modelo de negocio, el cambio marca un punto de inflexión que transformará la experiencia de quienes utilizan la IA gratuita.