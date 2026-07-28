La IA crea libros conversacionales

Herramientas como Audible, Kindle, ElevenReader Voice Chat y otras plataformas de IA están cambiando la forma de leer al permitir que los usuarios conversen con un libro, hagan preguntas y profundicen en sus contenidos sin abandonar la obra. Aunque los asistentes virtuales ya existían, esta tecnología busca llevar la interacción con los textos a un nuevo nivel, convirtiendo la lectura en una experiencia más dinámica y personalizada. El reto actual será establecer límites claros para proteger los derechos de autores y editoriales.