Investigadores sin rostro humano

La irrupción de agentes de inteligencia artificial capaces de investigar y experimentar de forma autónoma abre una nueva etapa en la ciencia y la ingeniería, porque ya no solo apoyan al talento humano, sino que lo multiplican y amplían su alcance. Sistemas como AlphaFold de DeepMind, herramientas de IBM y modelos de OpenAI analizan millones de datos, generan código, diseñan prototipos y aceleran descubrimientos médicos en semanas. La ventaja competitiva estará en escalar IA para transformar industrias, universidades y economías enteras.