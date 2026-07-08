Innovación bajo los escombros

La tecnología en labores de rescate demuestra que la innovación cobra su mayor valor cuando salva vidas y no solo cuando promete comodidad. Sensores sísmicos, radares, drones con inteligencia artificial y sistemas de geolocalización permiten encontrar sobrevivientes donde el tiempo juega en contra.

Sin embargo, estos avances también evidencian una desigualdad: no todos los países cuentan con herramientas de este nivel para responder a desastres. La verdadera innovación debería medirse por su acceso y capacidad de proteger vidas, sin importar fronteras ni recursos.