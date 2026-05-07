Herencia digital: morir sin dejar nada

Durante siglos, la propiedad implicaba continuidad. Lo tuyo podía sobrevivir y pasar a otros. En lo digital, esa promesa desaparece. Tus bibliotecas de juegos, música o películas no son realmente heredables. No por límites técnicos sino legales, son licencias personales; no bienes transferibles. Cuando mueres no dejas una colección, sino accesos que se extinguen o quedan atrapados en cuentas. La paradoja es clara: nunca acumulamos tanto, pero dejamos menos. Hemos cambiado permanencia por conveniencia.