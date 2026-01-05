Hablando de VPN: Mullvad VPN

Mullvad VPN es una opción centrada en la privacidad y anonimato en línea. No requiere datos personales para registrarse, solo te asigna un número de cuenta aleatorio. Su política de no-logs garantiza que no se almacenen registros de actividad. Ofrece transparencia, auditorías externas y pagos anónimos (como criptomonedas). Con una interfaz fácil de usar y soporte en múltiples dispositivos, mantiene la velocidad de conexión rápida sin comprometer la seguridad. Además, permite el acceso a contenido bloqueado geográficamente y soporta varios protocolos de VPN.