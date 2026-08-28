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El rastro que dejamos en internet

El rastro que dejamos en internet
Evelyn González
28 de agosto de 2026

¿Alguna vez recibiste un correo extraño y te preguntaste: “¿Cómo consiguieron mi información?” Esa duda es más común de lo que parece y también debería ser una señal de alerta. Have I Been Pwned permite verificar si nuestra dirección de correo aparece en filtraciones conocidas. La herramienta no evita que esto ocurra, pero nos ayuda a saber si nuestra información pudo quedar expuesta. Quizás la pregunta no sea si estamos en internet, sino cuánto de nosotros ya está allí, sin darnos cuenta y muchas veces sin saber quién puede estar viéndolo.

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