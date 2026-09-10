Desde la web

El precio de guardar recuerdos

El precio de guardar recuerdos
10 de septiembre de 2026

En un concierto, todos hemos levantado el celular para capturar al artista desde lejos. Antes, el reto era conseguir una buena foto; ahora, los nuevos teléfonos llevan el zoom mucho más lejos y permiten conservar detalles que antes se perdían. Pero mientras mejoramos la cámara, también crece otro problema: dónde guardar tantos archivos sin llenar la memoria. Una alternativa es trasladarlos periódicamente a un disco externo, liberando espacio sin tener que borrar esos recuerdos que tanto queremos conservar.

Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR