El algoritmo decide por ti

Las plataformas digitales prometen libertad absoluta: millones de canciones, películas y juegos disponibles. Sin embargo, cada vez elegimos menos por cuenta propia. Los algoritmos organizan, recomiendan y priorizan lo que consideran relevante para nosotros. La comodidad es innegable, pero también silenciosamente peligrosa. Descubrir algo por azar se vuelve raro cuando una fórmula decide qué merece nuestra atención. Consumimos dentro de caminos diseñados para mantenernos conectados, no necesariamente curiosos.