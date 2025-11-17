Del Módulo ECU a la computación automotriz

Las unidades de control del motor han pasado de módulos simples que controlan mezclas de combustible y aire a varios sensores que monitorean hasta la presión de aire en cada llanta.

En la actualidad, hay sonares que miden distancias entre autos y frenado automático para evitar atropellos y colisiones.

En los autos eléctricos, esta tendencia se acelerará hacia la conducción autónoma, que necesitará más procesamiento y actualizaciones de software.

El futuro automotriz apunta a vehículos más definidos por esto último, ciberseguridad reforzada e inteligencia artificial.