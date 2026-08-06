De catálogos a experiencias inmersivas

Antes, las empresas dependían de catálogos, fotografías y demostraciones presenciales para mostrar sus productos; hoy, los lentes virtuales permiten que los clientes puedan probar, visualizar y tomar decisiones de una manera más inmersiva.

Cada vez más compañías incorporan esta herramienta en sectores como comercio, inmobiliaria, educación y entretenimiento, creando experiencias más cercanas e interactivas.

Las personas ahora pueden explorar productos y servicios de una forma más dinámica, al conectar el entorno digital con la experiencia real.