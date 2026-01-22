Cursos oficiales de IA desde cero

La inteligencia artificial ya forma parte del trabajo diario y cada vez más personas buscan entenderla sin miedo ni tecnicismos.

En esa línea, Google ofrece formaciones oficiales con certificación que apuntan al uso práctico de la IA.

Hoy resaltan cuatro: Introducción a la IA generativa, para comprender qué es y cómo funciona; Introducción a los modelos de lenguaje de gran escala, base de muchas herramientas actuales; Introducción a la IA responsable, centrada en ética y límites; y Fundamentos de la IA generativa, aplicada a tareas cotidianas.