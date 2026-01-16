¡Cuidado al escanear QR!

Los fraudes con códigos QR se han vuelto cada vez más comunes, llegando en correos que simulan ser de bancos, empresas o instituciones, ofreciendo facturas, pagos o avisos urgentes y redirigiendo a sitios falsos para robar información sensible. Los más vulnerables son empleados, comercios y usuarios que usan QR en su vida diaria. Para protegerse, conviene desconfiar de mensajes urgentes, no escanear códigos de fuentes desconocidas, verificar la información por otros medios. La confianza sin verificación abre la puerta al fraude.