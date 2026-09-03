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Cuando la IA entra en la religión

Cuando la IA entra en la religión
Evelyn González
03 de septiembre de 2026

Un sacerdote que predica en TikTok, un robot que enseña budismo, un Jesús de IA y chatbots que ofrecen orientación espiritual. Lo que antes ocurría en una iglesia, un templo o frente a un líder religioso, ahora también empieza a trasladarse a las plataformas digitales.

La tecnología no solo está cambiando cómo nos informamos, trabajamos o nos entretenemos; también está entrando en la forma en que las personas buscan respuestas sobre su fe. La pregunta ya no es si la religión llegará a la tecnología, sino hasta dónde llegará la tecnología en la religión.

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Panamá
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