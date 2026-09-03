Cuando la IA entra en la religión

Un sacerdote que predica en TikTok, un robot que enseña budismo, un Jesús de IA y chatbots que ofrecen orientación espiritual. Lo que antes ocurría en una iglesia, un templo o frente a un líder religioso, ahora también empieza a trasladarse a las plataformas digitales.

La tecnología no solo está cambiando cómo nos informamos, trabajamos o nos entretenemos; también está entrando en la forma en que las personas buscan respuestas sobre su fe. La pregunta ya no es si la religión llegará a la tecnología, sino hasta dónde llegará la tecnología en la religión.