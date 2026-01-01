Cuando el nacionalismo se vuelve rancio

En días pasados, lo que para muchos era un monumento más fue derribado de forma deliberada y hasta caprichosa, levantando en ira y dolor a una comunidad muy influyente en nuestro país. Comentarios de apoyo no faltaron, pero así mismo opiniones apáticas y maliciosas, alentando a un nacionalismo que luce ridículo. Somos una mezcla de numerosas razas, por lo que sería inaceptable darle la espalda a alguna etnia y decir que no son tan panameños, aun cuando han nacido aquí y aportado tan significativamente a la cultura nacional. Es momento de reflexionar sobre lo que ponemos en las redes, porque más que lucir únicos, más bien podemos vernos ridículos.