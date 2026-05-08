Desde la web

Cuando apagan el servidor, desapareces

Cuando apagan el servidor, desapareces
José Miguel Andrade
08 de mayo de 2026

Antes, un videojuego podía sobrevivir años en un estante. Hoy, muchos dependen de servidores que un día solo dejan de existir. Cuando eso ocurre, mapas, personajes, progresos y comunidades enteras desaparecen. Lo inquietante no es solo perder acceso, sino descubrir que jamás tuvimos control real sobre aquello en lo que invertimos tiempo y emociones. La industria habla de innovación, pero también ha normalizado lo breve, lo temporal. Quizás el verdadero miedo digital es saber que todo puede apagarse progresivamente sin preguntarnos.

Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR