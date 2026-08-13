Desde la web

Cuando actualizar el celular queda para después

Cuando actualizar el celular queda para después
Evelyn González
13 de agosto de 2026

Posponer las actualizaciones del celular parece algo inofensivo: vemos la notificación, pensamos “después lo hago” y seguimos. Sin embargo, ese pequeño hábito puede dejarnos expuestos.

Las actualizaciones no solo traen nuevas funciones; también corrigen fallas que podrían poner en riesgo nuestras fotos, contraseñas, cuentas y datos personales.

En Panamá, donde cada vez dependemos más del celular para trabajar, pagar y comunicarnos, mantenerlo actualizado debería ser una costumbre, no una tarea que siempre dejamos para mañana.

Tags:
Panamá
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR