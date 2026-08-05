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Criar hijos entre algoritmos

Criar hijos entre algoritmos
Evelyn González
05 de agosto de 2026

Criar hijos entre algoritmos demuestra hasta qué punto la inteligencia artificial se ha incorporado al cuidado de los hijos. Hoy existen dispositivos que monitorean el sueño, registran los movimientos y detectan cambios en los hábitos de un bebé mediante sensores y algoritmos.

Estas herramientas ofrecen un seguimiento constante y prometen mayor tranquilidad a los padres. Sin embargo, también invitan a reflexionar sobre los límites de la tecnología en la vida familiar. Ningún sistema sustituye el instinto, la observación ni el vínculo entre padres e hijos.

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Panamá
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