Conversaciones que no todos deben ver

WhatsApp vuelve a poner sobre la mesa un tema clave: la privacidad real. Con la función Restringir chat, la aplicación deja claro que no todas las conversaciones deben estar visibles, ni siquiera en un teléfono personal. Esta novedad permite ocultar y proteger chats sensibles de forma sencilla, sin necesidad de usar aplicaciones externas o trucos complicados. Es una solución práctica para el día a día, especialmente en un contexto donde muchas personas comparten su dispositivo y la privacidad digital se ha convertido en algo tan imprescindible.