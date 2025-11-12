Compras en línea: AliExpress vs Temu

En Panamá, las aplicaciones de AliExpress y Temu permiten comprar productos directamente en China. Temu ofrece envío gratuito en pedidos seleccionados y entregas en unos 15 a 22 días a domicilio, con precios muy bajos y una interfaz fácil de usar, con grandes descuentos. AliExpress tiene mayor variedad, ideal para productos específicos, pero los envíos pueden tardar más y requieren de casillero. En ambos casos, las compras están sujetas a impuestos. Temu destaca por precios y rapidez; AliExpress, por diversidad y experiencia.