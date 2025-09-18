Desde la web

ChatGPT vs Gemini pro 2.5, ¿Cuál ganaría?

José Miguel Andrade
18 de septiembre de 2025

No habría un ganador claro, ya que la mejor IA depende de tus necesidades. ChatGPT destaca para la creatividad, redacción y programación, destacándose en la generación de texto y la personalización con sus GPTs, a la vez que te permite subir textos directamente. En cambio, Gemini se muestra superior para el análisis de datos visuales, la información precisa y la integración con el ecosistema de Google y sus productos, trabajando e interactuando con naturalidad con diversas aplicaciones, lo que facilita y hace más cómoda la experiencia creativa.

