Avances médicos en ortopedia con tecnología

La cirugía compleja y la tecnología médica avanzada están transformando la forma en que se realizan procedimientos ortopédicos de alta precisión. En el caso de la Caja de Seguro Social en Veraguas, el uso de imagen en tiempo real mediante el Arco en C permitió a los especialistas visualizar con exactitud la alineación ósea durante la intervención, logrando una corrección más segura y mínimamente invasiva. Este tipo de avances refleja cómo la tecnología está ampliando las capacidades médicas en la región de forma notable, interesante y significativa.