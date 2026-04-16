Audífonos traducen y vigilan la salud

Los audífonos se han convertido en uno de los dispositivos electrónicos preferidos e indispensables en la rutina diaria. En ese contexto, los AirPods Pro 3 de Apple no solo mejoran la cancelación de ruido, el sonido y la comodidad, sino que incorporan traducción en tiempo real y medición del ritmo cardíaco desde el oído.

Esta integración permite combinar comunicación, entretenimiento y monitoreo de salud sin necesidad de un reloj inteligente, siendo especialmente útil para personas activas o quienes buscan practicidad.