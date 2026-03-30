Apps que te acercan a la espiritualidad

Durante Semana Santa, muchas personas utilizan apps religiosas tanto gratuitas como de pago para fortalecer su vida espiritual. Aplicaciones como Laudate e iBreviary ofrecen contenido gratuito como oraciones, lecturas y textos litúrgicos. Por otro lado, Hallow combina funciones gratuitas con suscripciones premium que incluyen meditaciones guiadas y programas especiales. Estas herramientas permiten a los usuarios vivir la Semana Santa de forma accesible, adaptada a su ritmo y con opciones según sus necesidades espirituales.