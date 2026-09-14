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Apps que son ojos para otros

Apps que son ojos para otros
Evelyn González
14 de septiembre de 2026

Imagina no poder leer la etiqueta de un medicamento o no saber si la camisa que acabas de agarrar es azul o negra. Para millones de personas ciegas o con baja visión, ya sea un familiar, un adulto mayor o cualquier persona cercana, esa es la rutina diaria.

Be My Eyes conecta a la persona con un voluntario o una IA por videollamada en segundos, para resolver dudas cotidianas. Seeing AI, de Microsoft, usa la cámara del celular como narrador: lee texto, identifica productos y hasta billetes. Recomendar estas apps también ayuda a que alguien viva con más independencia.

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Panamá
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