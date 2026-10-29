Apps musicales: tecnología con ritmo

Aprender a tocar guitarra o piano ya no parece un sueño tan lejano. Aplicaciones como Yousician y Simply Piano permiten practicar desde casa, conocer las notas y avanzar poco a poco sin tener que comenzar con clases presenciales. Me parece una buena forma de perder el miedo y descubrir el gusto por la música. Sin embargo, una aplicación no reemplaza la experiencia de un profesor que corrige errores y enseña la técnica adecuada. La tecnología facilita el comienzo, pero aprender bien también requiere orientación y constancia.