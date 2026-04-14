App de transporte cuenta con botón de emergencia

Subirse a un vehículo solicitado desde el celular ya no debería ser un acto de incertidumbre. Hoy, la seguridad en las aplicaciones de transporte pasa por herramientas como el botón de emergencia y el monitoreo GPS en tiempo real, que permiten compartir el trayecto con familiares o contactos desde antes de iniciar el viaje.

A esto se suma la conexión directa con las autoridades: si el usuario activa la alerta, la Policía puede dar seguimiento al recorrido en tiempo real y responder de forma inmediata. Estas funciones están disponibles en la app de inDrive.