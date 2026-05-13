Actualizarse hasta desaparecer

Antes, actualizar un producto significaba mejorarlo. Hoy, muchas actualizaciones eliminan funciones, modifican experiencias o vuelven obsoletos dispositivos perfectamente funcionales. Todo ocurre bajo el discurso del progreso. En lo digital, la obsolescencia ya no necesita desgaste físico; basta con una decisión corporativa. Lo preocupante es que hemos normalizado perder las cosas después de comprarlas. Quizás el problema no sea la tecnología, sino aceptar que otros controlen cuánto tiempo duran nuestras pertenencias digitales.