Zverev sella el título de Europa en la Laver Cup

El número 2 mundial Alexander Zverev, ganador este año de Roland Garros y del US Open, dio los puntos necesarios a Europa para conquistar matemáticamente el título en la Laver Cup 2026, gracias a su victoria sobre el estadounidense Leander Tien, este domingo en Londres.

Zverev, que el sábado había perdido en su partido individual ante el australiano Alex De Miñaur, venció esta vez a Tien por 7-6 (7/3) y 6-3.

Gracias a ese resultado, Europa se puso con ventaja 13-5 sobre el equipo del Resto del Mundo, lo que dio ya a la selección capitaneada por el francés Yannick Noah el trofeo, que se concede al primero que llegaba a 13 unidades.

Cada partido del tercer día supone tres puntos, por lo que el Resto del Mundo solo podía sumar un máximo de seis por los dos partidos que quedaban en el programa.

Europa había empezado el domingo con una ventaja de 7-5, que dejaba todo abierto, pero se había distanciado ya con la victoria inicial en dobles del italiano Flavio Cobolli y el checo Jakub Mensik frente al australiano Alex De Miñaur y el estadounidense Taylor Fritz por 7-5 y 6-3.

Ese triunfo dejaba a Europa a solo una victoria de proclamarse campeón y Zverev, el siguiente en saltar a la cancha, no desaprovechó la ocasión.

Europa reconquista así el título en la Laver Cup, un año después de haber caído ante el Resto del Mundo en la edición jugada en San Francisco (Estados Unidos).

En el palmarés de esta competición, creada por la leyenda suiza Roger Federer en 2017, Europa ha ganado seis de las nueve ediciones disputadas hasta el momento.

El objetivo del torneo es poder trasladar al tenis el espíritu de la emblemática Ryder Cup de golf, donde Europa y Estados Unidos se enfrentan cada dos años.