Zverev se cita con Fritz en las semifinales de Halle

El alemán Alexander Zverev, número tres mundial y reciente campeón de Roland Garros, se clasificó este viernes para las semifinales en el torneo ATP 500 sobre césped de Halle, en su país.

El primer cabeza de serie superó en cuartos por 7-6 (12/10) y 7-6 (7/2) al belga Raphaël Collignon (51º), un tenista que entró al cuadro principal desde las rondas previas de clasificación.

En semis, Zverev se medirá al estadounidense Taylor Fritz (9º), que se vengó de su compatriota Ben Shelton (5º), con el que había perdido el pasado domingo en la final del torneo de Stuttgart.

Esta vez el pulso entre ambos tenistas norteamericanos duró 2 horas y 45 minutos, y Fritz ganó 6-7 (5/7), 7-6 (10/8) y 7-6 (7/3), después de una emocionante batalla.

Zverev también solventó los dos sets que jugó en el tie-break y encadena un décimo triunfo consecutivo en el circuito.

Su última derrota se remonta a los octavos de final del Masters 1000 de Roma, en mayo, cuando cayó ante el italiano Luciano Darderi (17º).

Por su parte, el ruso Daniil Medvedev (7º), finalista en Halle en 2022 y 2025, y el alemán Daniel Altmaier (81º), juegan este viernes el tercer cuarto de final del día.

El ganador de ese pulso jugará en semifinales con el vencedor del último duelo del día, que disputarán el canadiense Felix Auger-Aliassime (4º) y el estadounidense Frances Tiafoe (26º).

-- Torneo ATP de Halle

- Individuales - Cuartos de final:

Alexander Zverev (GER/N.1) derrotó a Raphaël Collignon (BEL) 7-6 (12/10), 7-6 (7/2)

Taylor Fritz (USA/N.5) a Ben Shelton (USA/N.3) 6-7 (5/7), 7-6 (10/8), 7-6 (7/3)