Zverev escapa de una debacle histórica en su debut del US Open

El alemán Alexander Zverev, primer sembrado del Abierto de Estados Unidos, esquivó en el último momento una sonrojante eliminación en primera ronda al sobrevivir a una batalla de casi cinco horas frente al italiano Lorenzo Sonego.

Zverev, que llegó a estar a solo dos puntos de la derrota, acabó prevaleciendo por 6-4, 3-6, 6-7 (7/9), 7-5 y 6-4 en un duelo de alto nivel que concluyó cerca de las dos de la madrugada del miércoles en Nueva York.

Desde el australiano Lleyton Hewitt en 2003 en Wimbledon, ningún primer cabeza de serie se ha despedido en una ronda inicial de Grand Slam.

Zverev, primer favorito en Nueva York por la baja de Jannik Sinner, se asomó a esa indeseada lista por culpa de una noche de inspiración de Sonego, un rival que ocupa el puesto 89 de la ATP y al que había batido en sus seis encuentros anteriores.

El turinés destapó toda la calidad con la que conquistó cuatro títulos ATP y puso a prueba la fortaleza mental de Zverev.

"Estoy simplemente contento de ganar. Es todo (...) Es el tipo de triunfo que necesito", dijo el alemán, que en junio se quitó su maldición en los Grand Slams al coronarse campeón en Roland Garros.

A diferencia de tantas veces en el pasado, Zverev no se vino abajo ante el órdago de Sonego, que él mismo había facilitado con una sucesión de errores en los momentos clave.

En el tiebreak del tercer set perdió una pelota para avanzarse 2-1 y luego permitió que lo consiguiera Sonego con una grosera doble falta.

Desperdiciando 17 de sus 20 pelotas de break en los cuatro primeros sets, Zverev vio cómo Sonego se adelantaba 5-4 en el cuarto parcial y estaba a dos puntos de culminar la sorpresa.

Pero el alemán, en la misma pista donde perdió la final de 2020 de forma inverosímil, se mantuvo en pie para forzar el quinto set, en el que se mostró más entero físicamente.

Cuando el reloj marcaba cuatro horas y 53 minutos, Zverev alzó los brazos para celebrar con gesto serio el triunfo.

De esta forma evitó una súbita eliminación como la de Novak Djokovic el domingo y sigue siendo el principal aspirante a arrebatarle el trono de Nueva York al español Carlos Alcaraz.

Su siguiente rival será el francés Quentin Halys, número 52 del mundo, con el que también tiene un balance positivo de 2-0