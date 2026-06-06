Zverev contra Cobolli y la presión en la final de Roland Garros

¿A la cuarta será la vencida? Después de caer en sus tres finales anteriores en torneos del Grand Slam, el número tres mundial Alexander Zverev llega como grandísimo favorito al duelo decisivo de Roland Garros, el domingo ante el italiano Flavio Cobolli, decimocuarto del ranking.

Una final Zverev-Cobolli en la Philippe Chatrier no era precisamente fácil de pronosticar antes de la quincena de este Roland Garros, marcado por el fuerte calor de la primera semana y la sucesión de eliminaciones sorpresa.

El número uno mundial Jannik Sinner cayó en la segunda ronda en París y el serbio Novak Djokovic, ganador de 24 torneos del Grand Slam, en la tercera.

El campeón de las dos últimas ediciones, Carlos Alcaraz, ni siquiera acudió a la defensa de su título por una lesión, lo que ha hecho que Zverev, a sus 29 años, haya soportado desde muy pronto la presión de ser considerado el ultrafavorito a levantar la Copa de los Mosqueteros.

Por el momento, el tenista hamburgués ha resistido bien ese peso, pero en su recuerdo será inevitable pensar en las tres veces anteriores en las que llegó a una final del Grand Slam y salió derrotado de ella.

La primera que alcanzó fue en el Abierto de Estados Unidos 2020, en la era de la pandemia del covid-19, y perdió entonces en cinco sets, desaprovechando una ventaja de dos mangas a cero, ante el austríaco Dominic Thiem.

En 2024 llegó a la final en Roland Garros, donde se puso dos sets a uno arriba, antes de perder igualmente, en ese caso ante el español Carlos Alcaraz.

Su último revés en la final de un grande fue a principios de 2025, en el Abierto de Australia, cuando cayó en tres sets ante el italiano Jannik Sinner.

Esas derrotas son la mancha de una hoja de servicios donde figuran como principales logros 24 títulos ATP -incluyendo dos ATP Masters de final de temporada y siete Masters 1000- y la medalla de oro olímpica de 2021.

- Sequía alemana -

Para Alemania, Roland Garros es tradicionalmente un territorio mucho más hostil.

Sus únicos títulos individuales allí en la "era Open" (desde 1968) vinieron de la mano de Steffi Graf, coronada seis veces en el torneo femenino, la última de ellas en 1999.

Para encontrar los únicos títulos alemanes en el torneo masculino de Roland Garros hay que remontarse muchísimo en el palmarés, hasta los años 1930, con Gottfried von Cramm (1934, 1936) y Henner Henkel (1937).

En la "era Open" solo un alemán antes de Zverev había conseguido anteriormente llegar a la final, Michael Stich, que perdió la de 1996 contra el ruso Yevgeny Kafelnikov. En los Grand Slam, el último título masculino alemán fue en ese 1996, cuando Boris Becker conquistó el Abierto de Australia.

- Cobolli, más descansado -

El último rival de Zverev en París es un Flavio Cobolli que nunca había llegado tan lejos en un Grand Slam.

Mientras el alemán necesitó tres horas el viernes para eliminar al checo Jakub Mensik, Cobolli se clasificó sin necesidad de jugar porque su rival, el también italiano Matteo Arnaldi, se declaró baja al estar afectado por un virus estomacal.

"Esto me da casi cuatro días (sin jugar, desde los cuartos de final), así que me arriesgo a perder el ritmo. Pero voy a entrenar y estaré listo para la final", declaró Cobolli, que tiene tres títulos ATP 500 en su palmarés, Hamburgo, Bucarest y Acapulco.

Zverev y Cobolli se han enfrentado cuatro veces desde hace un año y el alemán gano tres de ellas.

El italiano le venció el 18 de abril en Múnich, pero el alemán se vengo diez días después con un triunfo contundente (6-1, 6-4) en el Masters 1000 de Madrid.