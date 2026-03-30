Wembanyama refuerza su candidatura a MVP con 41 puntos ante Chicago

En la carrera por su primer premio MVP (Jugador Más Valioso), el francés Victor Wembanyama firmó el lunes una de sus mejores actuaciones en la NBA, con 41 puntos y 16 rebotes en el triunfo de los San Antonio Spurs por 129-114 sobre los Chicago Bulls.

A continuación las escenas principales de una jornada de ocho partidos de la NBA, que se completaba con un duelo entre los líderes de la Conferencia Este, Detroit Pistons, y del Oeste, Oklahoma City Thunder.

- Spurs acechan al Thunder -

Ante los Bulls, San Antonio encadenó su novena victoria consecutiva en un descomunal inicio de partido de Wembanyama, que lucía 10 puntos y 10 rebotes en su casillero antes de los 10 minutos.

San Antonio se colocó a sólo dos triunfos del liderato del Oeste, que ostentan los Thunder de Shai Gilgeous-Alexander, quien libra a su vez un pulso personal con Wembanyama en su intento de revalidar el premio MVP.

El francés, con su inigualable impacto en ambos lados de la cancha, lo superó la semana pasada en lo más alto de las predicciones y, a los 22 años, tiene grandes opciones de convertirse en el MVP más joven de la historia.

Este lunes dio otro paso en esa dirección al amargar toda la noche a unos Bulls ya eliminados de la carrera por los playoffs.

- Miami frena a Sixers de Embiid -

En Miami, los Philadelphia 76ers cayeron ante los Heat por 119-109 en el primer tropiezo desde el regreso de Joel Embiid y Paul George.

Philadelphia sumaba dos victorias seguidas con Embiid, retornado la semana pasada tras un mes parado, y Paul George, suspendido 25 partidos por violar el Programa Antidopaje, y el fin de semana recuperó también al lesionado Tyrese Maxey.

El trío se combinó para 68 puntos que resultaron insuficientes ante la férrea defensa de los locales y la inspiración de la pareja formada por Tyler Herro y Jaime Jáquez Jr en la recta final.

Herro, máximo anotador del duelo con 30 puntos, clavó dos triples seguidos en los últimos tres minutos cuando los Sixers dominaban por 107-105.

Después fue el mexicano-estadounidense Jáquez Jr. el que asumió la responsabilidad con cuatro puntos que sellaron el triunfo local.

Jáquez Jr., candidato al premio al Mejor Sexto Hombre de la temporada, terminó con 14 puntos, 6 rebotes y 5 asistencias desde el banco.

Embiid firmó 26 puntos y 7 rebotes mientras su defensor, Bam Adebayo, logró 23 y 16.

Paul George, de su lado, anotó 19 puntos y Maxey otros 23 para unos Sixers que pierden terreno respecto a las posiciones de acceso directo a playoffs.

- Un fortín en Atlanta -

Philadelphia se encuentra ahora a 1,5 victorias de los Atlanta Hawks, que ostentan la última plaza del Este para la postemporada con su sexto puesto.

Los Hawks consolidaron su posición con un valioso triunfo 112-102 ante los Boston Celtics, segundos del Este, en su decimotercera victoria seguida ante su público.

Los pívots Jalen Johnson, con 20 puntos y 12 rebotes, y Onyeka Okongwu, con 20 y 10, lideraron a unos Hawks que dieron el acelerón definitivo en el tercer cuarto, aprovechando la dependencia que tenía Boston de Jaylen Brown.

El alero, que regresaba tras dos partidos de baja, se multiplicó para los Celtics con 29 puntos, 10 rebotes y 9 asistencias pero a su lado no tenía esta vez a su socio Jayson Tatum, que fue reservado por precaución en la segunda noche de acción seguida para Boston.