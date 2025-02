Vitrina para semillero

La “Liga de Naciones” de baloncesto arrancó con máxima exigencia ayer en las canchas de LaDoce Sport Center, en Avenida 12 de octubre, Ciudad de Panamá, sede única del evento. El torneo, cuya entrada es gratuita, con un horario de 9:00 am a 3:00 pm, finaliza este 13 de febrero.

Los equipos participantes tienen nombres de países, como Alemania o Brasil, y se compite en las categorías Sub-12 Masculino, Sub-14 Femenino y Masculino.

Ramón Méndez, organizador del certamen, tutelado por la Federación Panameña de Baloncesto (FEPABA), indicó que la elección de esos nombres fue para no ‘polemizar’ con la representación de algún sector geográfico de Panamá: “la idea es aportar al baloncesto y no generar conflictos, ni reclamaciones de porqué ese distrito sí y este no participa. El torneo busca escoger a los mejores para practicar en las preselecciones nacionales”.

Abdiel Blanco, presidente de FEPABA, recalcó que esta liga tiene la intención de atraer a todos esos chicos (as) de los barrios que quieran jugar baloncesto y que tal vez no tengan cómo pagar una academia, vengan y los coaches los vean y logren continuar su desarrollo en este deporte. Además, servirá como visorias para la planificación de competencias internacionales a futuro”.