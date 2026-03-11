Vingegaard gana una etapa caótica en París-Niza y es el nuevo líder

El danés Jonas Vingegaard ganó en solitario este miércoles en Uchon la cuarta etapa de la París-Niza, marcada por numerosas caídas y abandonos provocadas por la lluvia y el viento, y se convierte en el nuevo líder de la general.

Su principal rival y portador del maillot amarillo antes de iniciarse la jornada, el español Juan Ayuso, abandonó la carrera después de sufrir una caída a 47 km de la meta.

El francés Kévin Vauquelin, que era segundo, se vio rezagado al fragmentarse el pelotón en numerosos grupos y también se despidió de sus opciones de victoria al perder más de tres minutos.

Luego de tres días soleados, la París-Niza, conocida por sus a menudo complicadas condiciones climáticas, comenzó a hacer honor a su fama este miércoles sobre las carreteras empapadas del centro de Francia. Y el asfalto se convirtió en una carnicería sobre una lluvia constante y un viento de lado que cortó el pelotón en varios grupos en los primeros kilómetros.

Ayuso (Lidl-Trek), después de haber intentado seguir, tuvo que recostarse sobre la hierba, antes de ser trasladado al hospital, sin que por el momento haya novedades sobre su estado.

Otros corredores también tuvieron que abandonar la carrera por caída, como Brandon McNulty, líder del UAE, Daan Hoole o Davide Piganzoli, compañero de Vingegaard.

Y los que llegaron sanos y salvos, aunque desperdigados, a la cima del Signal d'Uchon, no iban sobrados de fuerzas.

En ese contexto, Vingegaard, líder del equipo Visma-Lease a Bike, se marchó en solitario de un grupo de tres corredores bajo la pancarta del último kilómetro y aventajó en 41 segundos al colombiano Dani Martínez, que se sitúa segundo en la general.

"Esperábamos una jornada bastante loca, pero no hasta este punto", comentó el doble vencedor del Tour de Francia en 2022 y 2023, que se coloca así en una posición inmejorable para llevarse la victoria en esta prueba que suele servir de preparación para la Grande Boucle.