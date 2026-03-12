Vingegaard da una estocada casi definitiva a la París-Niza

Imitando a su gran rival en el Tour Tadej Pogacar, el danés Jonas Vingegaard también sabe ganar en solitario, como hizo este jueves en la quinta etapa de la París-Niza, carrera que dejó practicamente sentenciada.

El danés, gran favorito a la victoria final tras la caída y posterior abandono del español Juan Ayuso el miércoles, se marchó en solitario en la subida al puerto de Saint-Jean-de-Muzols, cuando aún quedaban más de 20 km para la meta.

El doble ganador del Tour fue ampliando diferencias con respecto a sus seguidores hasta cruzar la meta en Colombier-le-Vieux con una ventaja de dos minutos y dos segundos sobre el francés Valentin Paret-Peintre.

Un primer grupo de ocho perseguidores, entre ellos los colombianos Daniel Martínez y Harold Tejada y los españoles Marc Soler y Ion Izagirre, entró a 2:20 del ganador.

A tres días del final de la carrera en Niza, Vingegaard aventaja en la general a Daniel Martínez en 3:22, por lo que el danés tiene la victoria asegurada, salvo accidente o improbable desfallecimiento.