Verstappen lidera primeros entrenamientos libres en Bélgica

El piloto neerlandés Max Verstappen logró el viernes el mejor tiempo de la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Bélgica de F1, superando a los dos Ferrari de Lewis Hamilton y Charles Leclerc en Spa-Francorchamps.

En el circuito más largo de la temporada (7,004 km), Verstappen logró la mejor vuelta con un crono de 1:47,070, 145 milésimas de segundo más rápido que Hamilton. Leclerc terminó tercero, por delante del segundo Red Bull pilotado por el francés Isack Hadjar.

Los dominantes Mercedes, del italiano Kimi Antonelli y del británico George Russell, obtuvieron un discreto 6º y 8º puesto, respectivamente.

Esta primera sesión de entrenamientos libres ha permitido a varias escuderías probar las nuevas piezas disponibles en este 10º Gran Premio de la temporada.

Es el caso del vigente campeón del mundo Lando Norris, quien realizó varias vueltas con un imponente rastrillo aerodinámico en su alerón trasero para recopilar el máximo de datos posibles sobre el rendimiento de su McLaren.

El británico terminó séptimo y su compañero Oscar Piastri logró el quinto mejor tiempo de la sesión, pese a sufrir un problema mecánico a escasos minutos del final, único incidente reseñable de estos primeros test.

Los Haas de Esteban Ocon y Oliver Bearman probaron un nuevo alerón delantero, mientras que ambos Red Bull han recuperado una versión anterior de su alerón trasero, tras dos accidentes de Verstappen en las últimas semanas debidos a deficiencias de esta pieza.

En la escudería Aston Martin, el joven piloto estadounidense Jak Crawford reemplazó a Fernando Alonso en esta primera sesión. Tras completar 22 vueltas, terminó a más de seis segundos del mejor tiempo pero a solo tres décimas de su compañero, el canadiense Lance Stroll.

Los monoplazas verdes esperan con ansias las mejoras mecánicas previstas a partir de la semana que viene, en el Gran Premio de Hungría.

-- Resultados de la primera sesión de entrenamientos libres del GP de Bélgica de F1:

Max Verstappen (NED/Red Bull) 1:47.070 (24 vueltas)

Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 1:47.215 (22)

Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:47.277 (22)

Isack Hadjar (FRA/Red Bull) 1:47.322 (23)

Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 1:47.522 (21)

Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 1:47.603 (23)

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:47.931 (19)

George Russell (GBR/Mercedes) 1:47.959 (22)

Arvid Lindblad (GBR/Racing Bulls-Red Bull) 1:48.234 (24)

Gabriel Bortoleto (BRA/Audi) 1:48.406 (18)

Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) 1:48.432 (24)

Nico Hülkenberg (GER/Audi) 1:48.962 (23)

Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) 1:49.010 (21)

Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes) 1:49.337 (24)

Franco Colapinto (ARG/Alpine-Mercedes) 1:49.403 (23)

Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) 1:49.449 (21)

Pierre Gasly (FRA/Alpine-Mercedes) 1:49.712 (23)

Valtteri Bottas (FIN/Cadillac-Ferrari) 1:49.839 (21)

Sergio Pérez (MEX/Cadillac-Ferrari) 1:50.226 (22)

Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes) 1:50.862 (25)

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Honda) 1:52.808 (19)

Jak Crawford (USA/Aston Martin-Honda) 1:53.199 (22)

/bds/bdx/dam/mmy