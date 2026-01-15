“Verano que Brilla” ofrece clases de natación para personas con discapacidad

Cientos de personas con discapacidad iniciaron su participación en el programa Aprendo a Nadar como parte de las actividades del “Verano que Brilla 2026” que lleva la Alcaldía de Panamá en los diferentes corregimientos del distrito.

La iniciativa que forma parte de la gestión deportiva inclusiva que lleva la actual administración, busca potenciar las capacidades y habilidades cognitivas y motoras entre este grupo de la población.

La Alcaldía de Panamá amplió su programa de natación especial para Personas Con Discapacidad (PCD), abierto desde este sábado 10 de enero, a los siguientes horarios y sedes:

Piscina Municipal de Pueblo Nuevo y Plaza Amador: miércoles de 4 p.m. a 5 p.m. y sábados de 9 a.m. a 11 a.m.Piscinas Comunal de Chilibre: viernes de 9 a.m. a 11 a.m. Piscina Comunal de Pacora: sábado de 9 a.m. a 11 a.m.

La iniciativa promueve el deporte, la recreación y el bienestar a través de actividades acuáticas gratuitamente en las Piscinas Municipales y Comunales e incluye: Aprendo a Nadar, dirigido a niños, niñas y adolescentes, con clases gratuitas que se desarrollarán desde el 13 de enero hasta el 26 de febrero.

Estas clases se impartirán de martes a viernes, de 8 a.m. a 12 p.m., en las Piscinas Municipales de El Chorrillo, Pueblo Nuevo y Las Mañanitas, así como en las Piscinas Comunales de Chilibre y Pacora. En Parque Lefevre, las clases inician este 15 de enero.

Asimismo, se desarrollará el programa Nadando contra el Estrés, una alternativa de bienestar especialmente esperada por adultos y personas de la tercera edad, que inició el 13 de enero, y se ofrece de martes a viernes, de 5 p.m. a 7 p.m. en las Piscinas Municipales de El Chorrillo, Las Mañanitas y Pueblo Nuevo, mientras que en la Piscina de Parque Lefevre, el 15 de enero.

Para participar en cualquiera de los programas, los interesados pueden acceder a https://verano.pty.gob.pa/ e inscribirse a su piscina más cercana, presentando el certificado de buena salud, copia de la cédula o cédula juvenil y llenar el formulario con los datos personales.

La Alcaldía de Panamá recalcó que todos estos programas son de acceso gratuito a los ciudadanos.