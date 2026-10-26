Al gobierno de Venezuela se le aprobó la organización de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2030, luego de entregar a las autoridades de Centro Caribe Sports, la documentación necesaria para el proceso de designación.

Curiosamente, también la semana pasada, la Organización Deportiva Centroamericana (ORDECA) y el Comité Olímpico Hondureño oficializaron a Tegucigalpa (capital de Honduras), como sede de los XIII Juegos Deportivos Centroamericanos 2029, con Puerto Cortés (otra ciudad hondureña) como subsede.

Estas acciones vuelven a abrir el debate sobre si Panamá “merece” albergar unos juegos deportivos internacionales de alta complejidad. Cabe resaltar, que, en 2022, la Ciudad de Panamá fue elegida para organizar los Juegos Centroamericanos y del Caribe (JCC), pero el gobierno panameño de ese entonces decidió declinar, debido al Covid-19. Al año siguiente, en 2023, El Salvador retomó esta cita y la celebró con éxito en San Salvador.

“Esa es una página que ya pasamos”, señaló Damaris Young, presidenta del Comité Olímpico de Panamá, en referencia a los JCC 2022.

“Panamá sigue teniendo grandes condiciones, eso no lo voy a dejar de repetir, tenemos un gran país, con una gran capacidad logística para albergar juegos multideportivos, y los cuales son un gran generador de economía para nuestro país; eso fue el resultado de los Juegos Suramericanos de la Juventud. Por lo que estoy segura de que vendrán las oportunidades y los momentos, y Panamá levantará las manos para albergar juegos en el futuro cercano. Tenemos condiciones que nos hacen ser una sede única y particular. Creo que la situación que está pasando en el país, debido al temblor, te hace replantear las prioridades”, añadió.