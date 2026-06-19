Velazco gana también el pulso del triple salto a Leyanis Pérez en Doha

Repitiendo la historia de la pasada semana en Oslo, Davisleydi Velazco se impuso este viernes a Leyanis Pérez, la vigente campeona mundial al aire libre y bajo techo, en un duelo cubano en el triple salto de una reunión de la Liga de Diamante, esta vez en Doha.

Velazco, de 26 años, no representa internacionalmente a Cuba después de haber abandonado la isla rumbo a Estados Unidos y de instalarse en Puerto Rico.

En la pista del estadio catarí, Velazco mejoró además de largo su distancia de Noruega y voló hasta 15,13 metros, la mejor marca de la actual temporada y su mejor marca personal, que hasta ahora era de 14,85 metros.

Leyanis Pérez tuvo que conformarse con el segundo puesto con 14,97 metros, su mayor distancia de lo que va de 2026, pero insuficiente para llevarse la victoria.

La otra cubana inscrita en esta reunión en el triple salto femenino, Liadagmis Povea, fue cuarta con 14,58 metros, mientras que la campeona olímpica dominiquesa Thea Lafond tuvo que conformarse con el quinto lugar, con 14,52 metros.

En el triple salto masculino también hubo acento cubano con la victoria de Pedro Pablo Pichardo, nacido en la isla caribeña pero que compite como atleta portugués, llegando a 17,71 metros, la mejor marca mundial de la temporada.

Pichardo es el vigente campeón mundial y subcampeón olímpico.