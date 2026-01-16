‘Vaqueros’ intratables en el Béisbol Juvenil

Los Vaqueros de Panamá Oeste están imparables. En las primeras once jornadas de la Ronda Regular del 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, la novena del ‘West’ no conoce la derrota.

Su última victoria, 1 carrera por 0, ante el equipo de Chiriquí, 1 carrera por 0, en el estadio Mariano Rivera, de La Chorrera, el pasado miércoles, marca un récord: 11 partidos invictos, el mejor inicio en la historia de una escuadra de Panamá Oeste en los torneos nacionales de béisbol juvenil. Los del Oeste habían llegado a 10-0 en la ‘regular’ del 2003, pero en el inicio de la segunda fase del torneo, arrancaron con derrota.

Ahora, los Vaqueros intentarán mantener esa racha cuando enfrenten hoy, otra vez, al conjunto chiricano, pero de visita en el Estadio Kenny Serracín, de David. Chiriquí se ubica en la cuarta posición de la tabla general de 12 equipos, con foja de 6-4, con un partido menos, debido al aplazamiento por lluvia ante Herrera.

En tanto, Panamá Este, que también tiene un duelo pendiente, curiosamente ante Herrera, está segundo en la tabla, con 8-2, y enfrentará a Chiriquí Occidente (7, 5-6), en el estadio Glorias Deportivas Baruenses.

El vigente bicampeón Coclé (3, 8-3) choca con Veraguas, en el fondo con apenas 2 victorias y 9 derrotas, en el Remón Cantera. Panamá Metro (5, 6-5) jugará con Bocas del Toro (10, 3-8), en el Calvin Byron.

La novena de Los Santos (6, 5-6) recibe a su similar de Darién (8, 4-7), en el ‘Flaco Bala’ Hernández. Herrera (9, 3-6), con dos partidos menos, se mide a Colón (11, 3-8), en el Claudio Nieto. En esta Jornada 12, todos los partidos arrancan a las 7:00 p.m.