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Van por la de bronce

Sele de fútbol Panamá cayó en semis y le tocará el duelo por el tercer lugar

Van por la de bronce
Cortesía COP| Jugadores Sub-21 de Panamá (celeste) y Colombia.
Redacción Metro Libre
06 de agosto de 2026

La selección masculina Sub-21 de fútbol de Panamá sufrió ayer un duro descalabro en sus aspiraciones para colgarse la medalla de oro en el torneo de fútbol 11 de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026- Ayer, los dirigidos por César Aguilar perdieron su duelo de semifinales, al terminar goleados 4-0 por su similar de México.

Desde el Estadio Olímpico Moca 85, en la ciudad de Moca, República Dominicana, los panameños vieron esfumarse la oportunidad de disputar la final del certamen, luego que Joaquín Moxica, con doblete, Gael García y Octavio Vázquez, rompieran las redes, ante una parálisis grupal.

Anoche se disputaba la segunda semifinal del torneo, entre los representativos de Colombia y Venezuela, en el mismo recinto. Panamá le tocará disputar el duelo por la medalla de bronce, este viernes 7 de agosto, a las 3:00 p.m. (hora en Panamá), en el Estadio Cibao. Ese día, pero a las 7:00 p.m., se jugará la final, en el mismo estadio.

8
selecciones arrancaron participando en este torneo, en 2 grupos (A y B).
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