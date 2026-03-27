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Van der Poel gana por tercer año seguido la E3 Classic

Van der Poel gana por tercer año seguido la E3 Classic
Mathieu van der Poel celebra su victoria por tercer año seguido en la E3 Classic. En Harelbeke (Bélgica), el 27 de marzo de 2026 DAVID PINTENS
AFP
27 de marzo de 2026

El ciclista neerlandés Mathieu van der Poel ganó por tercer año consecutivo la E3 Classic, este viernes en Harelbeke (Bélgica), donde se impuso después de un esfuerzo en solitario de 63 kilómetros.

Resistió en la parte final el ataque de un cuarteto en el cual el noruego Per Strand Hagenes consiguió ser segundo de la etapa y el belga Florian Vermeersch tercero.

Van der Poel, con problemas en una mano después de su caída del pasado sábado en la Milán-San Remo, tuvo una jornada tranquilizadora y que le da confianza a diez días del Tour de Flandes (5 de abril), la prestigiosa clásica que intentará ganar por cuarta vez.

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